Caprie, metti un lupo che ti attraversa la strada: «Ormai sono tra di noi»

In alta valle è ormai un fatto relativamente normale. In bassa valle molto di meno, specialmente nelle campagne del fondovalle, anche se da un po’ di tempo a questa parte non è raro qualche avvistamento a quote basse come nella piana fra Caprie e Novaretto. Tanto più ora che la neve si è accumulata copiosa in alta montagna e quindi, necessariamente, anche i lupi si trovano costretti a scendere per procurarsi il cibo. La “comparsata” risale a martedì scorso, 5 gennaio, quando di prima mattina, intorno alle 8,15, un animale che aveva tutte le sembianze di un lupo ha attraversato l’ex statale 24 all’altezza dell’incrocio con via Torino, nella zona fra gli orti e il vicino allevamento di cani. L’avvistamento è stato compiuto da Enrico Martini...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021