Collegno, settimana di collaudi: la metro chiude prima

Proseguono i cantieri della metro per la realizzazione delle tre nuove stazioni collegnesi e di quella a Cascine Vica. Nello stesso tempo nell’altra direzione si stanno ultimando gli interventi per l’entrata in servizio del prolungamento sud “Lingotto-Bengasi”. Proprio in quest’ottica, da oggi e fino a domenica 17 gennaio, la linea 1 anticiperà la chiusura alle 22, con ultima partenza da...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021