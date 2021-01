Prospettive: uno sguardo al futuro dietro la fotocamera

Dal laboratorio odontoiatrico ai campi di battaglia. Un salto bello lungo, ma il fotografo buttiglierese Matteo Montenero ci crede e a sentirlo parlare, sembra proprio che abbia le carte in regola per riuscirci. Nato a Torino il 30 aprile del 1995, ma residente a Buttigliera da oltre 20 anni, Matteo è arrivato alla fotografia passando da un altra professione: «Ho frequentato un istituto professionale dove mi sono diplomato come odontotecnico - racconta - A seguito del diploma da odontotecnico ho iniziato a lavorare in uno studio dentistico. Qui, quasi per caso ho iniziato a realizzare delle fotografie tecniche della dentatura dei pazienti per lo studio. In breve tempo il gesto ripetuto dello scatto di quella pesante reflex diventava via via più familiare così comprai...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021