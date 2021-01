Rivalta, Pasta per la Liberazione: concorso di idee per il monumento

Anche Pasta, a Rivalta, avrà un monumento per celebrare la Festa della Liberazione. Infatti il Comune ha deciso di bandire un concorso di idee per progettare e realizzare nel quartiere un’opera che ricordi la resistenza al nazifascismo e il 25 Aprile. «In città l’esempio dei caduti, nella guerra di Liberazione e in tutti i conflitti che hanno visto impegnati militari e volontari italiani, è ricordato con monumenti, lapidi, steli che sul territorio tengono viva e presente la memoria della storia, in centro come a Tetti Francesi e a Gerbole», ha fatto sapere il Comune. Comune che in occasione delle ricorrenze e in progetti specifici da sempre collabora e lavora al fianco dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, Associazione nazionale alpini e il Comitato resistenza Colle del Lys...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021

