Susa: ciclista travolto da un'auto, è ancora grave al Cto

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino e a ieri sera era ancora in pericolo di vita M.D., 45 anni di Susa, il ciclista che nella serata di giovedì 7 gennaio, intorno alle 19,30, è stato accidentalmente investito a Susa lungo la statale 25, in corso Stati Uniti, nei pressi del supermercato Lidl. L’uomo stava procedendo sul ciglio della strada in direzione Torino quando è stato tamponato alle spalle da un Dahiatsu Terios condotto da A.R., 36 anni di Venaus...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021