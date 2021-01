Asilo nido: ha 50 anni ma non li dimostra

Asili nido: un’istituzione che compie i suoi primi 50 anni. E chiede di essere ripensata e sostenuta. Un’istituzione che è costata lotte e battaglie, negli anni ‘70 del secolo scorso, raccolta di firme e dibattiti di piazza e consigli comunali accesi. In prima fila le donne, consce che se volevano andare a lavorare fuori casa avevano bisogno di un luogo dove i bambini potessero non solo stare, ma imparare. Fin da allora, infatti, fu chiaro che l’asilo nido non doveva essere un “parcheggio”, ma il luogo della prima formazione educativa. Un concetto che le famiglie hanno ben chiaro. Lo dicono anche psicologi e sociologi. Tra questi la sociologa Chiara Saraceno secondo cui «i servizi per i bambini in età prescolare non devono essere intesi solo o principalmente come...

su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021