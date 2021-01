Le nubi arcobaleno nel cielo valsusino: combinazione di ghiaccio, luce e vento

Le piccole “aurore boreali” della giornata di mercoledì non sono passate inosservate nel cielo valsusino. Un fenomeno non così raro, ma che grazie alla giornata ventosa e alla conseguente nitidezza del cielo è apparso in tutto il suo splendore, assumendo particolare interesse in alcune zone di montagna, ma risultando visibili, dalla mattinata fino al pomeriggio, anche dal fondovalle. Una sorta di arcobaleno all’interno delle nuvole che grazie al vento di foehn viaggiavano veloci in direzione ovest-est (foto Stefano Albertini)...

Su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021