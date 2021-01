Rivalta, il video del sindaco De Ruggiero: «Cari concittadini, sono malato»

«Care e cari rivaltesi vi devo qualche parola sul mio attuale stato di salute. Ve lo devo per rispetto nei vostri confronti e ve lo devo perché c’è anche un principio di trasparenza da rispettare». Con queste parole il sindaco Nicola De Ruggiero si è rivolto alla cittadinanza attraverso un videomessaggio diffuso sulla pagina Facebook del Comune, in cui ha annunciato la sua malattia. Un preambolo, prima di entrare nel dettaglio e spiegare le ragioni che lo avevo costretto ad allontanarsi dalla scena pubblica nell’ultimo periodo: «Non sono stato bene gli ultimi giorni di dicembre di questo cattivo 2020: mi è stato diagnosticato un tumore - ha affermato - Fortunatamente non sono state trovate delle metastasi, cosa buona. Fortunatamente il mio stato di salute mi ha consentito di iniziare la chemioterapia, che non mi sta dando particolari problemi»...

