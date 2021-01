Tragedia, maestro di sci di Susa muore travolto dalla valanga

SUSA è sconvolta per la notizia della morte di Claudio Bergero, 42 anni, maestro di sci, ritrovato senza vita questa mattina sotto una valanga a Courchevel, la stazione sciistica delle Alpi francesi dove lavorava nella stagione invernale. È stata la moglie, Michela Molinengo, ex giocatrice di pallavolo cuneese, a dare l’allarme non vedendolo tornare dall’escursione scialpinistica in solitaria di mercoledì. Nonostante trascorresse la stagione invernale a Meribel-Courchevel, Claudio Bergero era sempre di casa a Susa, dove abitava nella centrale via Francesco Rolando con le moglie Michela e due bimbi piccoli. Il padre Aldo per anni ha gestito lo studio di geometra nella stessa via Francesco Rolando, mentre la mamma Laura Michelini è una maestra elementare in pensione. Oltre a loro Claudio Bergero lascia due sorelle. La salma è stata composta all’ospedale di Grenoble, in attesa del via libera per le esequie.