Tre focolai nei giro di pochi metri, l'ombra del piromane tra Chianocco e S.Giorio

Tre focolai, in contemporanea, a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro, in una serata di vento. Ci sono pochi dubbi sull’origine dolosa delle fiamme che hanno movimento la serata di ieri tra il distributore, il campeggio e l’autostrada a Chianocco, al confine con S.Giorio. I vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-S.Antonino e le squadre Aib di S.Giorio, Chianocco e Susa hanno dovuto lavorare per oltre un’ora per avere la meglio sulle fiamme appiccate alle sterpaglie vicino al distributore sulla statale 25 e poi nei prati più in direzione di S.Giorio. A causa del fumo la Statale 25 è stata interrotta per il tempo necessario all’intervento di spegnimento e il traffico in discesa dirottato sulla provinciale 214 che collega Chianocco e S.Giorio. Il vento per fortuna proprio in quel frangente ha moderato la sua intensità, permettendo un più agevole spegnimento delle fiamme.