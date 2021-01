Valli-cintura, la curva rimbalza: +14,64% in sette giorni

di MARCO GIAVELLI

Stavolta la crescita percentuale, pur non esponenziale, è ovunque: soprattutto in val Sangone. Il combinato disposto tra il “generale Inverno” e le blande misure natalizie anti-contagio varate dal governo, con un sostanziale “liberi tutti” ai movimenti nella regione per andare a trovare amici e parenti, fa sentire i suoi effetti sulla curva degli attualmente positivi in valli e cintura: dopo la crescita minima di sette giorni fa (+0,86 per cento), questa settimana i casi lievitano del +14,64 per cento per un totale di 1472, ovvero 188 in più rispetto a una settimana fa secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati alle 18,30 del 14 gennaio. Ma se giovedì scorso l’unica a crescere, per la prima volta dopo due mesi, era la cintura ovest, i numeri di ieri attestano che anche le altre tre macro-aree sono tornate tutte ad aumentare, con alcuni comuni, pur piccoli o relativamente piccoli, dove i casi sono praticamente raddoppiati nell’arco di una sola settimana: su tutti spiccano Bussoleno, Novalesa, Caprie e Sant’Antonino, ma anche Bruzolo, San Didero, Sant’Ambrogio, Trana.

La val Sangone, dopo i netti miglioramenti delle scorse settimana, è quella che fa registrare il trend settimanale peggiore: 115 casi positivi (+32), con un aumento addirittura del 38,55 per cento; Giaveno 53 (+17), Trana 29 (+11), Reano 14 (+4), Sangano 13 (-4), Coazze 5 (+3), Valgioie 1 (+1). Non se la passa bene nemmeno la valle di Susa, che fino a sette giorni fa segnava ancora una decrescita costante: ora conta 311 casi (+44) per un +16,48 per cento. La risalita è dovuta alla bassa valle, che presenta 282 positivi: Bussoleno 46 (+29), Susa 42 (-15), Avigliana 33 (+5), Novalesa 23 (+13), Rubiana 17 (+2), Caprie 16 (+10), Sant’Antonino 15 (+8), Bruzolo 15 (+6), Sant’Ambrogio 11 (+5), Caselette 10 (stabile), Condove 9 (stabile), Almese 9 (+1), Borgone 8 (+1), San Didero 6 (+6), Chianocco 4 (stabile), Venaus 4 (stabile), Villardora 3 (-2), Vaie 3 (+1), San Giorio 2 (-4), Villarfocchiardo 2 (-4), Mompantero 2 (-3), Chiusa San Michele 2 (+2), torna a zero Mattie (-1). Va meglio l’alta valle, in fase calante, con soli 29 casi così suddivisi: Bardonecchia 10 (-6), Chiomonte 6 (+2), Sauze d’Oulx 5 (+1), Cesana 3 (-1), Exilles 2 (stabile), Oulx 1 (-5), Giaglione 1 (-1), Claviere 1 (stabile), a zero contagi tornano Salbertrand (-2), Sestriere (-3) e Gravere (-1) che raggiungono Meana, Moncenisio e Sauze di Cesana.

Il rimbalzo si fa sentire anche in cintura sud, che presenta 406 casi (+48) con un +13,41 per cento: Beinasco 123 (+29), Piossasco 84 (+3), Orbassano 83 (+11), Rivalta 66 (-2), Volvera 27 (+3), Bruino 23 (+4). La cintura ovest prosegue la sua crescita, ma la notizia relativamente buona è che non siamo davanti ad un’impennata: dopo il +6,67 per cento della scorsa settimana, i dati di ieri dicono +11,11 per cento per un totale di 640 casi (+64); Rivoli 206 (+26), Collegno 153 (+27), Grugliasco 127 (stabile), Pianezza 50 (+1), Alpignano 37 (-7), Rosta 27 (+11), Buttigliera 26 (stabile), Villarbasse 14 (+6). La situazione peggiora, soprattutto nelle valli, anche guardando l’indice di positivi ogni mille abitanti, significativo per comprendere la diffusione del virus in rapporto alla popolazione: Novalesa resta “maglia nera” con un indice che si impenna a 42,75, nella fascia 6-12 troviamo San Didero con 11,11, Bruzolo 9,83, Exilles 7,97, Reano 7,89, Bussoleno 7,74, Caprie 7,67, Trana 7,58, Rubiana 7,16, Beinasco 6,86 (unico comune della cintura), Chiomonte 6,76, infine Susa 6,71.



