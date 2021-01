Nel mito Dakar: l’impresa di Zacchetti, il migliore degli italiani

Tornato dall’Arabia Saudita, Cesare Zacchetti comincia a realizzare l’impresa che lo ha portato a chiudere la Dakar 2021 al 38° posto tra le moto, risultando il migliore dei piloti italiani in gara. Ieri sabbia e pietre del deserto, oggi la neve da spalare sotto casa al Colle Braida, sopra Giaveno, dove vive. Il freddo, il caldo. Solo le notti continuano a inseguirsi uguali come nella grande corsa, quella che al solo pronunciarla - ‘Dakar’ - fa scalare le viscere. Zacchetti non è un pilota professionista. La passione per la moto l’ha cavalcata da ragazzo con il motocross, poi l’ha riposta chissà dove per riprenderla nel 2000, quando è stato coinvolto nello staff che organizzava il Rally dei Faraoni, in Egitto: «Mi è presa la voglia non tanto di gareggiare, quanto di andare in giro...

su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021