S.Antonino, una carezza per Tommy: raccolta fondi per salvargli la vita

Il piccolo Tommy (piccolo di taglia, piccolo per tenerezza, non per età) zampetta irrequieto dal balcone alla camera da letto, passando per la cucina e il salotto. Avanti e indietro, non si ferma un secondo. Si concede una tregua solo quando Federico lo chiama a sé per salutarlo, per fargli due coccole. Però non salta, non corre, non fa le feste. Tommy ha qualcosa che non va e questo qualcosa si chiama neoplasia ipofisaria: una forma tumorale (benigna o maligna, ancora non si sa) che gli è stata diagnosticata nei primi giorni del nuovo anno. Per poter intervenire tramite la radioterapia occorrono almeno 7mila euro, con tanto di trasferimento a Bologna, il centro più vicino dove Tommy potrebbe essere curato. Nei giorni scorsi Federico Rossetto Giaccherino ha aperto una PostePay Evolution a lui dedicata: il numero è 5333171124823044, a cui è abbinato il codice Iban IT94O3608105138256036756049. Sono due le opzioni per chi volesse donare un contributo: effettuare un bonifico bancario tramite il codice Iban, oppure recarsi presso un qualsiasi ufficio postale comunicando il numero della PostePay Evolution su cui si intende effettuare la donazione.

su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021