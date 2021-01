"Biblioteche sociali": decolla il progetto tra Unione montana e Conisa

L’Unione montana Valle Susa ha approvato il progetto “Biblioteche sociali”, che si propone di connettere e mescolare mondi diversi, promuovendo occasioni di incontro tra diverse professionalità e tra cittadini negli spazi bibliotecari. Una proposta che si concretizza attraverso il protocollo d’intesa siglato tra gli enti territoriali di riferimento: il Sistema Bibliotecario Valsusa (gestito dall’Unione) e il Conisa Valle Susa-Val Sangone. «Grazie a un’importante collaborazione con il Conisa - spiega l’assessora a istruzione, servizi sociali e Sistema Bibliotecario dell’Unione montana Elisabetta Serra - siamo riusciti a realizzare un progetto innovativo, che trasforma le biblioteche del territorio in luoghi di incontro, di scambio e di inclusione sociale».

In particolare sono previsti incontri e momenti di sensibilizzazione, in collaborazione con il Centro per le Famiglie Diffuso, oltre all’installazione nelle biblioteche di totem informativi sulle attività in favore delle famiglie. Inoltre verranno attivati laboratori espressivo-ricreativi, collegati al Ludobus (piccola ludoteca itinerante), in grado di strutturare attività sia all’aperto che all’interno delle biblioteche aderenti al Sistema. Sempre in questi spazi verranno organizzati incontri rivolti a gruppi di giovani, adulti e anziani, realizzati dai professionisti del Conisa, in una logica di incontro intergenerazionale e di scambio di competenze. Tutto ciò senza dimenticare le persone con disabilità, per le quali verranno attuati interventi rivolti all’inclusione sociale ed alla valorizzazione dei talenti e delle capacità individuali.