Avigliana, la storia Covid dell’ex vicesindaco Marceca

Fortunatamente il Covid lo ha colpito in forma lieve, ma la vicenda di Rino Marceca fotografa bene un “imperativo” che di questi tempi gira di bocca in bocca: a meno di gravi complicazioni, come quella a lui occorsa, meglio girare il più possibile alla larga da ospedali, ambulatori, Rsa e strutture sanitarie in genere. Non solo per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario, già stremato dalla gestione della pandemia, ma anche perché in quegli ambienti, inevitabilmente, il virus circola con maggiore facilità. Lo sa bene l’ex vicesindaco di Avigliana ed ex vicepresidente della Comunità montana valle Susa e val Sangone, per molti anni docente di matematica (ora in pensione) alla scuola secondaria di primo grado di Ferriera, che ha vissuto quest’esperienza sulla propria pelle: sul fatto che abbia contratto l’infezione in ospedale non ci possono essere dubbi, senza per questo gettare la croce addosso a nessuno.

Marceca ora, dopo aver trascorso tutte le vacanze di Natale all’ospedale di Rivoli, sta decisamente meglio: ieri si è sottoposto all’ennesimo tampone, nella speranza che possa certificare l’effettiva guarigione. La sua traversia è cominciata martedì 22 dicembre quando a causa di una colica, che gli ha provocato dolori lancinanti, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Rivoli. Dopo 24 ore in osservazione al Dea, a Rino è stata diagnosticata una pancreatite acuta provocata da un calcolo: dopo aver accertato tramite tampone la negatività al Covid-19, è stato trasferito in reparto (nello specifico urologia, perché quello di chirurgia è temporaneamente riservato ai pazienti Covid) in vista dell’intervento chirurgico, una sorta di gastroscopia per rimuovere il calcolo, al quale è stato sottoposto giovedì 31. Anche qui, prima dell’operazione, nuovo giro di tampone e nuovamente esito negativo. Tutto è andato per il meglio: intervento riuscito e domenica 3 gennaio le dimissioni.

Lunedì 4 sono arrivati i primi classici sintomi da Covid-19, fortunatamente lievi: febbre a 38 e dolori muscolari. Tempo un paio di giorni e anche sua moglie ha iniziato ad accusare gli stessi sintomi con la perdita di gusto e olfatto, che invece Rino non ha mai perso. «Su indicazione del medico di famiglia, ho seguito una terapia a base di antibiotici e cortisone - racconta Marceca - Nonostante io abbia un problema di circolazione alle mani, la saturazione di ossigeno nel sangue è sempre stata buona e non ho mai accusato problemi respiratori, ma su indicazione del mio medico, visto che arrivavo da un intervento chirurgico, sono stato assistito a domicilio anche dal personale delle Usca. Certo è che, essendo stato ricoverato dal 22 dicembre al 3 gennaio per la pancreatite, e non avendo ricevuto visite da persone esterne, non posso che aver contratto il virus in ospedale. Lo dico senza polemiche, come semplice constatazione: ho fatto un tampone al mio arrivo in pronto soccorso, uno prima di essere trasferito in reparto e uno prima di essere operato, dunque sono stato ultra-controllato, ma ho toccato con mano la situazione d’emergenza che si respira in ospedale e capisco che, inevitabilmente e inavvertitamente, possano avvenire delle commistioni».

Adesso che, si spera, ha imboccato la via d’uscita dal Sars Cov-2, Marceca non nasconde di sentirsi un po’ spiazzato rispetto alla gestione domiciliare del suo caso. E per altro non è il primo a raccontarlo: «Ho già avuto tre colloqui telefonici con il personale dell’Asl e mi sono sempre sentito dire cose diverse, ricavando l’impressione che manchi un coordinamento tra gli operatori». Sulla circolare del ministero della salute aggiornata al 12 ottobre scorso si legge: «Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi».

«In un caso, però - spiega Marceca - mi è stato detto che il regime di isolamento parte dal giorno in cui sono stati rilevati i primi sintomi, ovvero il 4 gennaio, in un altro caso invece dal giorno in cui ho ricevuto l’esito di positività al tampone, ovvero il 12: insomma, mi balla una settimana e non è poca cosa. A oggi non ne sono ancora venuto a capo: nell’ultima telefonata mi è stato detto che il 25 gennaio mi avrebbero chiamato per verificare la situazione e che, in assenza di sintomi, avrei potuto ritenermi “libero”. Ora sono sei giorni che non ho più febbre e altri sintomi, se non uno stato di debolezza diffusa. Oggi (giovedì 20 gennaio, ndr) farò un nuovo tampone, ma resto in attesa che mi dicano quando potrà terminare l’isolamento: ho trovato questa gestione abbastanza approssimativa e per un paziente posto in isolamento domiciliare non è affatto piacevole».

