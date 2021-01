Cocaina, il “mercato” nel piazzale ex Assa di Susa

Si sono dati appuntamento nel piazzale ex Assa di corso Stati Uniti per scambiarsi la droga. E in dosi per nulla modeste: nelle loro auto erano nascosti ben 6,6 chilogrammi di cocaina, uno dei quali era sicuramente destinato alla valle di Susa. Non un fatto del tutto nuovo, per queste latitudini, ma comunque un quantitativo che non capita tutti i giorni di sequestrare. Segno che il mercato della droga, da queste parti, continua ad avere la sua clientela. Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio due corrieri di origine albanese: si tratta di K.A., 38 anni, residente a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, e di E.H., 42 anni, residente a Susa. È questo il bilancio dell’operazione condotta mercoledì 20 gennaio dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa...

Su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021