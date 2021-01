Sangano, la donna travolta dalla propria auto forse era scesa per prendere legna

Sarebbe una tragica fatalità la causa della morte di Milena Colombo, classe ’56, residente in borgata Prese, morta martedì mattina poco dopo le 9,30 schiacciata dalla propria auto, una Suzuki Jimmy. La donna era uscita di casa per andare a fare alcune commissioni in paese. Per raggiungere l’abitato dalla remota frazione montana, c’è una strada bianca che serpeggia tra boschi e colline attraversando i territori dei Comuni di Sangano, Trana e Piossasco. La vittima era usa fermarsi per raccogliere della legna, da utilizzare come combustibile per scaldarsi, tanto che teneva nel bagagliaio della vettura una sega. Probabilmente anche martedì mattina aveva deciso di sostare qualche minuto per raccogliere dei rami, in prossimità di località Pratovigero.

Su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021

