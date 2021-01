Valli e cintura, la curva torna ad appiattirsi: solo +1,49%

di MARCO GIAVELLI

Buone notizie: la curva dei contagi, in rialzo da due settimane, torna a rallentare la sua corsa rimanendo sostanzialmente stabile. In valli e cintura il dato complessivo estrapolato dalla mappa Covid della Regione Piemonte, aggiornato alle 18,30 di giovedì 21 gennaio, parla di 1494 attualmente positivi (+22) per un aumento settimanale dell’1,49 per cento: poca cosa se confrontato con il +14,64 di sette giorni fa. Un segnale molto incoraggiante, perché vuol dire che, smaltito l’effetto (comunque limitato) di shopping e cenoni sotto Natale e Capodanno, che avevano innescato una risalita dei contagi, ora la curva tende nuovamente ad appiattirsi: da capire se la prossima settimana, quando saranno visibili i riflessi della “zona giallo-arancione” in vigore dal 7 al 16 gennaio, coinciderà con un nuovo aumento, ma in ogni caso la “terza ondata” appare scongiurata, almeno per ora.

Sono tuttavia difformi i dati sulle singole macro-aree: cintura ovest e valle di Susa sono ancora in lieve aumento, ma ad una velocità molto più contenuta, mentre cintura sud e val Sangone hanno di nuovo imboccato la fase calante. Iniziamo dalla cintura ovest che presenta 678 casi (+38), per un +5,93 in confronto ad una settimana fa: Rivoli 219 (+13), Collegno 178 (+25), Grugliasco 134 (+7), Pianezza 50 (stabile), Alpignano 43 (+6), Buttigliera 23 (-3), Rosta 18 (-9), Villarbasse 13 (-1).

In valle di Susa i positivi sono in totale 329 (+18), per un aumento del 5,79 per cento. 298 i casi in bassa valle: Bussoleno 54 (+8), Avigliana 36 (+3), Susa 30 (-12), Bruzolo 26 (+11), Novalesa 21 (-2), Sant’Antonino 17 (+2), Caprie 15 (-1), Sant’Ambrogio 14 (+3), Rubiana 12 (-5), Borgone 11 (+3), Caselette 9 (-1), Condove 9 (stabile), Almese 9 (stabile), Chianocco 7 (+3), Venaus 6 (+2), Villardora 6 (+3), Chiusa San Michele 6 (+4), San Didero 4 (-2), Vaie 3 (stabile), Villarfocchiardo 2 (stabile), Mattie 1 (+1), tornano a zero San Giorio (-2) e Mompantero (-2). 31 in alta valle: Bardonecchia 8 (-2), Chiomonte 8 (+2), Oulx 4 (+3), Sauze d’Oulx 3 (-2), Meana 3 (+3), Cesana 1 (-2), Exilles 1 (-1), Giaglione 1 (stabile), Claviere 1 (stabile), Salbertrand 1 (+1), a zero contagi Sestriere, Gravere, Moncenisio e Sauze di Cesana.

In cintura sud troviamo 385 casi (-21), con una diminuzione del 5,17 per cento: Beinasco 104 (-19), Orbassano 85 (+2), Piossasco 71 (-13), Rivalta 68 (+2), Volvera 36 (+9), Bruino 21 (-2). Infine la val Sangone, che dopo il picco della scorsa settimana è tornata a scendere: 102 casi (-13), pari al -11,30 per cento; Giaveno 51 (-2), Trana 23 (-6), Sangano 12 (-1), Coazze 8 (+3), Reano 7 (-7), Valgioie 1 (stabile).

Guardando l’indice di positivi ogni mille abitanti, significativo per comprendere la diffusione del virus in rapporto alla popolazione, la situazione più critica resta quella di Novalesa (39,03), pur in lieve miglioramento, segue Bruzolo con 17,04 (l’unico nella fascia 12-18), poi Bussoleno 9,09, Chiomonte 9,02, San Didero 7,41, Caprie 7,19, Venaus 6,80, Trana 6,01. Tutti gli altri, compresa l’intera cintura, si collocano nella fascia fino a 6, segno che il quadro rimane sotto controllo.

su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021