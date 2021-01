A Bussoleno un presidio permanente di solidarietà a Dana Lauriola

Un presidio permanente in solidarierà con Dana Lauriola e con le altre detenute del carcere delle Vallette ormai da alcuni giorni in sciopero accendere i fari sulle condizioni della detenzione. Sarà attivo tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, in piazza del Moro 10, il piccolo spazio a ridosso della centralissima via Traforo dove trova già posto la panchina rossa delle donne. Proprio per questo un luogo non scelto a caso, non soltanto per la centralità e la visibilità. “Dana, Fabiola, Stefania e Maria Emanuela, a cui si è aggiunta una quinta donna, detenute nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, sono in sciopero della fame - si legge nel comunicato delle “Fomne contra ‘l Tav - Hanno iniziato questa forma di protesta pacifica per rivendicare diritti fondamentali negati a tutti e tutte le detenute: il diritto all’affettività e il diritto alla salute. La situazione sanitaria emergenziale che stiamo vivendo non solo non è “bastata” perché venissero concesse le misure alternative al carcere, ma sta rendendo ancor più invivibile la situazione al suo interno”...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021