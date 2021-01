Memoria: il ragazzo di Bussoleno che si salvò dal lager

Parte da una data ben precisa, sicuramente incisa nel cuore e nella mente per tutta la vita, il racconto che Ottavio Allasio, internato civile nei lager nazisti, ha rivelato ai nipoti Giulia e Alex, ricordi raccolti in un libro che si intitola “Sognando di volare”, uscito poco prima di Natale con la casa editrice Susalibri. È un libro che si legge d’un fiato e che, come scrive Marco Ponti nella prefazione, ci fa capire «che cosa vuol dire avere paura, avere freddo, avere fame, avere speranza, avere voglia di tornare ad abbracciare la mamma», che cosa significa «vedere le cose mostruose che ha fatto l’uomo e raccontarle nei minimi dettagli nella speranza che altri uomini non le facciano ancora». Perchè in quel 26 giugno 1944, data in cui inizia formalmente questa storia...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021