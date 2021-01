Vaie: maestra Fulvia rivive in un gazebo nella "sua" scuola

Il sorriso di maestra Fulvia rivivrà in un gazebo con impresso il suo nome. Sarà realizzato nel cortile della scuola dell’infanzia, laddove intere generazioni di piccoli vaiesi (e non solo) sono cresciuti sotto la sapiente guida sua e delle altre insegnanti. L’idea arriva dalla comunità di Vaie, ancora scossa dalla sua terribile scomparsa, avvenuta lunedì 21 dicembre nel drammatico incidente stradale al Malpasso di San Giorio, lungo l’ex statale 24. Un’insegnante, Fulvia Masera, 63 anni di Giaglione, che ha lasciato il segno non solo nella comunità scolastica, ma in tutta Vaie, che oggi unisce le forze nel suo nome. Ci sono amici e amiche, comprese naturalmente le colleghe di una vita, ci sono i genitori attuali, decine e decine di ex alunni diventati nel frattempo...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021