Villarfocchiardo ha perso il suo fotografo, alpinista e brusatairo

Se c’è un volto che può essere associato alla storia di Villar è sicuramente quello di Giovanni Cartot. Un paese un po’ più povero di memoria adesso che Cartot si è spento, all’età di 82 anni, nella notte fra giovedì e venerdì. Originario della borgata Piancampo, dove c’è un gruppo di abitazioni che porta il nome di famiglia, Giovanni Cartot è stato un personaggio molto sfaccettato, come i suoi numerosi interessi. In primo luogo la montagna: tra i fondatori nel settembre del 1954, insieme a Giancarlo Blandino, Luigi Garis e Luigi Guerra, del Gruppo alpinistico villarfocchiardese, aveva salito le principali vette piemontesi, dal Monviso al Gran Paradiso, piantando la sua piccozza in cima anche a molte cime delle Alpi francesi. Ma soprattutto la fotografia: a lui si devono alcuni degli scatti che hanno fermato il tempo, rigorosamente in bianco e nero, sulla montagna villarfocchiardese, immortalando i suoi ultimi abitanti, sopravvissuti allo spopolamento e all’esodo verso la pianura...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021

