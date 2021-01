Bussoleno, ecco il by-pass per l'ex statale 24

Con l’avvio del cantiere dell’oratorio e con la ristrutturazione ormai a buon punto dell’ex collegino, Bussoleno si appresta a ridefinire l’intera viabilità tra l’ex statale 24 del Monginevro e la Dora, una zona nevralgica e a volta intasata del traffico cittadino. Lo snodo di tutto il progetto e piazza Don Aldo Grisa, che perderà sì alcuni posti auto, ma fungerà da rotatoria per il traffico della nuova strada di comunicazione che la collegherà proprio con l’ex statale 24. La nuova via, a doppio senso di marcia, transiterà alle spalle del nuovo oratorio per sbucare in strada Monginevro di fianco all’ex collegino, che sta per diventare una Rsa, con sezione diurna e reparto h24, grazie all’investimento della Fondazione Beato Rosaz...

Su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021