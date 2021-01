Luoghi di libri: il cuore dell’Audioteca batte nei racconti di tutti

Tutto si crea e nulla si distrugge nello scrivere. Mai abbandonare una traccia e soprattutto mai buttare un racconto, perché una volta rimesso al mondo potrebbe tornare utile a un’audioteca come quella di Luoghi di Libri, l’associazione che vuole portare un sussurro narrativo all’orecchio di chi non può o non riesce a leggere: anziani, malati, disabili, non vedenti. Luoghi di libri, con questo contenitore di storie facile da usare (si va sul sito internet e si avvia la registrazione del racconto che si vuole ascoltare scegliendolo nello ‘scaffale’ dell’Audioteca) affilia la letteratura ‘nascosta’ alla sensibilità sociale, a una solidarietà che in troppi danno per scontata. Tutti possono mandare il loro racconto da fare ascoltare, basta contattare l’associazione tramite il sito...

su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021