Orbassano, l’interposto Sito si ammoderna e punta all’Europa

Oltre 3 milioni di euro per rendere più competitivo a livello europeo l’interporto Sito, società partecipata dalla finanziaria della Regione Piemonte Finpiemonte, Socotras Spa e Mercitalia Logistics. Infatti è stata firmata la convenzione tra la Sito e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di un pacchetto di lavori per 3milioni e 135mila euro, destinati all’ammodernamento e all’adeguamento agli standard europei del terminale intermodale dell’Interporto...

Su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021

