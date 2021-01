S.Antonino, Ilse Schölzel cittadina benemerita: «Da tedesca scelse la parte giusta»

Con la benemerenza conferita ufficialmente mercoledì 27 gennaio nel “Giorno della memoria”, Sant’Antonino ha chiuso idealmente il cerchio della riconoscenza che deve a Ilse Schölzel Manfrino «per l’alto valore civile delle sue azioni in occasione dell’occupazione nazifascista del paese». Con il voto unanime del consiglio comunale, riunito nella palestra scolastica di via Abegg dinanzi ad un pubblico ristretto, nel rispetto delle misure anti-Covid, Ilse è dunque diventata cittadina benemerita: erano presenti, per l’occasione, la figlia Giovanna Manfrino e la nipote Irene Fornasa, che a inizio e fine dibattito ha accompagnato il momento solenne con il suo contrabbasso, chiudendo sulle note di “La vita è bella” mentre la consigliera di maggioranza Giulia Salani...

su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021