Valli e cintura: i positivi tornano a scendere dopo tre settimane

di MARCO GIAVELLI

La nuova discesa imboccata dalla curva degli attualmente positivi (dopo tre settimane consecutive di risalita) è il segnale che, sul lungo periodo, la stretta natalizia si è rivelata complessivamente efficace: se era fisiologico attendersi un rialzo dei contagi sotto le festività, questo è stato tutto sommato contenuto e comunque limitato al periodo in cui lo shopping e i ritrovi sono più frequenti, fino a Capodanno.

La parentesi di zona giallo-arancione post-festività e la riapertura delle scuole elementari e medie, di cui sono visibili gli effetti questa settimana, consegnano infatti un quadro epidemiologico confortante: secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, giovedì 28 gennaio, i positivi in valli e cintura sono 1394, esattamente 100 in meno rispetto a una settimana fa, per un calo pari al 6,69 per cento. Siamo dunque tornati ai livelli della settimana precedente il Natale e adesso, sulla carta, il saldo fra nuovi contagi da una parte, guariti e deceduti dall’altra, dovrebbe diminuire ancora, visto che siamo reduci da due settimane di “zona arancione”. Da capire se la riapertura delle scuole superiori al 50 per cento, di cui vedremo i primi effetti la prossima settimana, possa aver inciso.

I dati vanno tuttavia contestualizzati area per area. La val Sangone, ad esempio, continua il suo saliscendi: dopo il calo palpabile di sette giorni fa, questa settimana è l’unica a crescere con 112 casi (+10) ed un trend settimanale pari al +9,80%; Giaveno 70 (+19), Sangano 20 (+8), Trana 8 (-15), Coazze 8 (stabile), Reano 6 (-1), torna a zero Valgioie (-1). Le tendenze migliori si registrano in valle di Susa e in cintura ovest, che la scorsa settimana erano ancora in aumento, anche se a velocità calante. In valle di Susa i positivi sono 287 (-42), con un ribasso del 12,77 per cento. Calano soprattutto in bassa valle, dove gli infetti sono 253: Avigliana 38 (+2), Susa 31 (+1), Bussoleno 29 (-25), Novalesa 23 (+2), Sant’Antonino 16 (-1), Sant’Ambrogio 15 (+1), Bruzolo 14 (-12), Rubiana 14 (+2), Almese 11 (+2), Villardora 11 (+5), Condove 9 (stabile), Caprie 9 (-6), Venaus 8 (+2), Borgone 6 (-5), Chianocco 6 (-1), Vaie 5 (+2), Caselette 4 (-5), Chiusa San Michele 1 (-5), San Didero 1 (-3), Mattie 1 (stabile), San Giorio 1 (+1), ritorna a zero Villarfocchiardo (-2) che si unisce a Mompantero.

Lievissimo aumento in alta valle che registra 34 casi: Bardonecchia 10 (+2), Oulx 6 (+2), Chiomonte 5 (-3), Meana 3 (stabile), Cesana 3 (+2), Exilles 3 (+2), Giaglione 2 (+1), Sauze d’Oulx 1 (-2), Salbertrand 1 (stabile), a zero contagi torna Claviere (-1) che raggiunge Sestriere, Gravere, Moncenisio e Sauze di Cesana. In cintura ovest le infezioni in corso sono 615 (-63), con una diminuzione del 9,29 per cento: Rivoli 195 (-24), Collegno 163 (-15), Grugliasco 133 (-1), Pianezza 39 (-11), Alpignano 39 (-4), Buttigliera 19 (-4), Rosta 18 (stabile), Villarbasse 9 (-4). Fa storia a sé la cintura sud che conferma la diminuzione, ma in misura inferiore rispetto alla scorsa settimana: i casi sono 380 (-5) con un calo dell’1,30 per cento; Beinasco 90 (-14), Rivalta 79 (+11), Orbassano 74 (-11), Piossasco 73 (+2), Volvera 39 (+3), infine Bruino 25 (+4).

su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021