A Sestriere un pulmino “del Cuore” per i disabili di Freewhite

Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, è stato consegnato all’associazione Freewhite Disable onlus il veicolo speciale allestito per il trasporto di disabili da parte di Progetti del Cuore. La consegna del Fiat Doblò allestito con pedana posteriore e tetto rialzato per il carico della carrozzine disabili, è avvenuta all’interno del palazzetto dello sport dal momento che al Colle imperversava una forte nevicata. Presenti, per il Comune, il sindaco Gianni Poncet, il vicesindaco Francesco Rustichelli e l’assessore Maurizio Cantele. Insieme a Gianfranco Martin, presidente di Freewhite Disable, hanno accolto Daniele Cataldo, referente per i rapporti istituzionali di Progetti del Cuore. Con loro anche una parte degli esercenti di Sestriere, nonché dell’intero territorio dell’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea, che hanno dato il proprio contributo all’iniziativa.

«Progetti del Cuore - commenta Daniele Cataldo - nasce per dare un supporto a tutti gli enti e le associazioni sul territorio nazionale che hanno la necessità, il desiderio, di avere un mezzo in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone con disabilità. Un aiuto concreto e tangibile che realizziamo grazie alla sinergia tra pubblico e privato con l’aiuto di imprenditori locali che partecipano sponsorizzando l’iniziativa». «Siamo arrivati alla consegna di questo mezzo speciale - sottolinea il primo cittadino Gianni Poncet - finalizzato a sostenere l’attività del sociale di Sestriere, dell’intero territorio dell’Unione montana, estendendolo anche a Oulx e Bardonecchia. Voglio ringraziare Progetto del Cuore e tutti i partner che hanno partecipato, attraverso un sostegno economico, alla realizzazione di quest’importante iniziativa dimostrando un grande spirito di collaborazione ed una sinergia come popolo di montagna».

«Riceviamo davvero con molto entusiasmo - spiega Gianfranco Martin - un mezzo che terrem in dotazione per quello che sono le attività e i trasporti delle persone con disabilità. Come concordato sarà anche a disposizione del territorio e di tutti quelli che avranno necessità, come associazioni e comuni, di usufruire di questo mezzo allestito appositamente per accogliere agevolmente persone disabili in carrozzina attraverso la pedana posteriore ed il tetto rialzato che consente di viaggiare in modo confortevole e sicuro».