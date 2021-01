Piossasco, una raccolta fondi online per aiutare gli allevatori vittime del crollo della stalla

Sono già oltre 1500 euro i soldi raccolti in meno di 24 ore nella sottoscrizione online che il mondo agricolo ha voluto subito allestire in aiuto alla famiglia di allevatori, vittima del crollo improvviso della stalla di Piossasco dove erano ricoverate 120 mucche in lattazione. Di esse soltanto una ventina si sono salvate: un’ottantina sono morte sul colpo nel crollo, altre 20 sono state abbattute per i gravi traumi riportati nel collassamento della struttura, nella notte fra venerdì e sabato. «Abbiamo creato questa raccolta fondi per far fronte nell'immediato (un mese) alle spese di ripristino e come contributo sociale alla famiglia colpita da questo disastro - spiega una delle prime aderenti in valle di Susa, l’allevatrice bruzolese Cristina Cibrario - la raccolta fondi è destinata interamente alla famiglia e agli animali in modo da ripristinare quanto prima la ripresa della normale attività agricola, daremo ulteriori dettagli e aggiornamenti sul gruppo Fb allevatori e agricoltori italiani 2.0». «Tutti insieme possiamo fare qualcosa per questa famiglia che in un attimo ha perso anni di sacrifici - continua Cristina Cibrario - Sono tante piccole gocce a fare grande un mare. Negli anni addietro a ogni festa degli agricoltori il ricavato andava in beneficenza, Nel 2017 io e Massimo Rossero di Foresto allora padrino e madrina di Sant’Antonio Bussoleno avevamo devoluto il tutto a una famiglia che fa il nostro lavoro delle zone terremotate del Centro Italia. Quest’ anno le feste di Sant’Antonio sono tutte rimandate causa Covid, ma si può comunque fare qualcosa e questa è l’occasione giusta».

Per collegarsi alla raccolta fondi online è sufficiente cliccare questo link: https://www.gofundme.com/f/ricostruzione-stalla-piossasco-to?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet.