Condove, montagna a fuoco tra Sigliodo e Camporossetto

Vigili del fuoco e squadre Aib hanno lavorato incessantemente tutto il pomeriggio, fino a tarda sera, per domare il vasto incendio che venerdì 29 gennaio ha interessato la montagna di Condove, sul versante al confine con il territorio di Caprie. Il fronte di fuoco, ben visibile anche dal fondovalle, con una densa colonna di fumo che si alzava dal vallone, si è sviluppato in verticale nei boschi tra le borgate Sigliodo e Camporossetto. La stagione secca invernale e le raffiche di vento irregolari, che di tanto in tanto hanno contribuito a ravvivare le fiamme, hanno certamente reso il rogo piuttosto difficile da controllare: la presenza dei cavi aerei della linea elettrica proprio al di sopra del fronte principale è stato un altro elemento d’ostacolo, anche e soprattutto per...

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021