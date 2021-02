Trana: Bottero Spa, dal 1° marzo i 59 lavoratori trasferiti a Cuneo

I lavoratori della Bottero Spa potrebbero essere trasferiti negli impianti cuneesi del gruppo. Venerdì scorso l’azienda leader nella progettazione e realizzazione di macchinari per la lavorazione del vetro piano e cavo, ha comunicato alle organizzazione sindacali la decisione di chiudere lo stabilimento di Trana e di trasferire i 59 lavoratori attualmente occupati a partire dal 1° marzo. La Fim-Cisl ha indetto per oggi, martedì 2 febbraio, due ore di assemblea sindacale per informare i lavoratori e decidere insieme le azioni da mettere in campo. «Una doccia freddissima per tutti - dichiara Nicolò Infantino, operatore Fim responsabile di zona - Che giunge a distanza di un solo mese dal break informativo aziendale durante il quale il Ceo del Gruppo Bottero rassicurava...

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021