Chianocco, ancora fiamme nella notte: brucia un capanno delle vigne

CHIANOCCO - Sarà molto probabilmente un caso, ma il giovedì sera da un po’ di tempo a questa parte è diventato il periodo più propizio per gli incendi. Dopo i tre mini focolai in simultanea nella zona del Palouc e del campeggio, al confine con S.Giorio, questa sera è toccato alla zona di Vindrolere, dove poco prima delle 19 si è sviluppato un incendio in una capanno delle vigne, che poi si è propagata ad un vicina legnaia. l’intervento dei vigili del fuoco di Susa e dei volontari di Borgone-S.Antonino ha scongiurato che le fiamme potessero propagarsi alle abitazioni della borgata.