Coldiretti riapre a Susa e torna anche in alta valle

Con la riapertura dello sportello del patronato Epaca, in via 6 Martiri 1 a Susa, sul lungo Dora, la Coldiretti torna ad avere un presidio nella media valle, affiancandolo a quello di Bussoleno, anche in era Covid. «Svolgiamo tutte le pratiche, per tutti i cittadini, non soltanto per i tesserati Coldiretti - spiega la responsabile delle sportello, Francesca Iacovella - Però proprio per evitare assembramenti ed inutili e sfiancanti attese, in quanto si può accedere soltanto uno alla volta in ufficio, riceviamo soltanto su appuntamento». Che può essere fissato con una mail inviata all’indirizzo francesca.iacovella@coldiretti.it. «La riapertura dello sportello di Susa è un segnale tangibile per favorire i nostri tesserati e tutti i cittadini che vogliano accedere ai nostri servizi della media e alta valle - spiega il responsabile di zona della Coldiretti Pierpaolo Davì - e proprio per questo abbiamo deciso anche dei giorni di apertura in alta valle». La Coldiretti sarà presente il primo giovedì del mese a Oulx (ore 9-10) e Bardonecchia (ore 11-12), e il secondo giovedì del mese a Cesana.