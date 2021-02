Frontiera, 5mila passaggi in quattro mesi in alta valle

Sono circa 5mila i migranti transitati per l’alta valle, provenienti per la maggior parte dalla rotta balcanica, da settembre a dicembre. La stima è dedotta dai calcoli fatti in alta valle anche grazie alle informazioni provenienti dalla Francia. Spesso sono persone che si trovano in difficoltà a causa del freddo e della neve, condizioni a cui non sono abituati, e che sovente potrebbero rivelarsi fatali nel loro tentativo di atttraversamento delle Alpi per raggiungere la Francia e di lì gli altri Paesi europei. In più in questi giorni si stanno facendo sempre più pressanti le voci di un possibile sgombero a breve termine dell’ex casa cantoniera. Proprio per questo i volontari di esprimono “profonda preoccupazione rispetto a ciò che sta accadendo, considerata la situazione di grave emergenza umanitaria che coinvolge il territorio dell’alta valle con la presenza di flussi migratori intensificatisi significativamente in questi mesi invernali”...

Su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021