Il progetto WolfAlps nel mirino di Mauro Deidier

L’obiettivo dell’intervento del presidente del Parco Alpi Cozie, Mauro Deidier, non sarebbe tanto il lupo, quanto il business che ruota attorno al predatore: 20 milioni di euro il costo del progetto fino al 2024, di cui parte in arrivo dall’Unione europea; viene rilevato come nel rendiconto dei primi cinque anni di progetto (che Deidier ha ottenuto e reso pubblico), ci siano centinaia di consulenze e spese elevate per meeting e convegni, ma solo briciole per i pastori che dalla presenza del predatore sono i più danneggiati. E così Deidier ha scritto all’ente capofila del progetto, ovvero la direzione del Parco Alpi Marittime, per segnalare in otto fitte pagine le criticità, a suo parere, del progetto WolfAlps Eu chiedendo di tenerne conto nel prosieguo del lavoro...

Il Movimento 5 Stelle, per voce della consigliera regionale Sarah Disabato e della consigliera Città metropolitana con delegea a Parchi-aree protette, prende posizione nei confronti dei rilievi fatti da Mauro Deidier: «Quanto scritto dal presidente del Parco Alpi Cozie, Deidier, in una lettera inviata al Parco Alpi Marittime e divulgata da alcune testate locali, offende non soltanto gli operatori e le operatrici impegnati/e nell’ambito del Progetto Life WolfAlps, ma lede anche l’immagine degli enti di gestione delle aree protette e degli enti pubblici che partecipano a quel progetto. Il presidente inoltre pare ignorare che i fondi life natura sono specificatamente previsti dall’Ue per la tutela della biodiversità. La nuova edizione del progetto, ora in corso...

Anche i due consiglieri del Movimento 4 Ottobre Piemonte, Giorgio Bertola e Francesca Frediani, scendono in campo a difesa di Wolfalps: «Le insinuazioni del presidente del Parco Alpi Cozie Mario Deidier sul progetto WolfAlps Eu, congegnato appositamente per migliorare la coesistenza fra i lupo e le attività dell’uomo, ci lasciano esterrefatti. I progetti Life costituiscono strumenti dalla comprovata validità scientifica e rappresentano il punto di riferimento di ogni questione riguardante il lupo sulle Alpi italiane e slovene. WolfAlps è un obbligo comunitario finanziato dall’Europa e rappresenta l’unico strumento tramite il quale gli enti possono acquistare attrezzature e acquisire competenze per il lavoro quotidiano di tutela...

su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021