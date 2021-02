Trana, i lavoratori della Bottero protestano: «No al trasferimento, sì al rilancio»

«Per loro non valiamo neanche due mesi di pullman». È l’amaro commento dei lavoratori della Bottero Spa di Trana, azienda specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione del vetro piano e cavo. Dopo l’annuncio del trasferimento delle lavorazioni e dei lavoratori dalla sede valsangone a quella cuneese, a partire da marzo, davanti ai cancelli della ditta va in scena una protesta “distanziata”, per non incorrere in ulteriori sanzioni che suonerebbero come una beffa. L’umore degli operai e tecnici è ai minimi...

Su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!