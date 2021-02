Gravere ha detto addio al suo ex sindaco Sergio Calabresi

Gravere in lutto questo pomeriggio per le esequie di Sergio Calabresi, sindaco dal 2006 al 2016 ed ex pilota ed istruttore Alitalia, morto la settimana scorsa all’età di 83 anni. Un cerimonia molto semplice, anche per le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, ma al tempo stesso toccante, officiata da don Gianluca Popolla. Al termine la figura di Calabresi è stata ricordata in alcuni brevi interventi, fra cui quello del sindaco Piero Nurisso, di un membro della scuola di parapendio che l’ex sindaco aveva aperto in valle e del figlio Pietro. La salma è poi stata trasferita al tempio crematorio di Piscina. Domani mattina, per chi non ha potuto partecipare alla cerimonia ufficiale di oggi, alle 9,30 ci sarà una messa in suffragio, sempre nella parrocchiale graverese.