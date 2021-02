Cesana: valanga a Cima Bosco, coinvolti degli scialpinisti?

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati poco fa dai carabinieri di Sestriere per il mancato rientro di due scialpinisti. Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo è stato notato un evidente distacco valanghivo nella zona della Cima del Bosco e del col Chalvet, al confine tra i territori di Cesana e Sauze di Cesana. Al momento l'eliambulanza 118 si sta apprestando a portare in quota le prime squadre per una ricognizione sulla valanga.