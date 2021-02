S.Ambrogio, al Giro dell’Ora la rotonda prende forma

Gli attesi cantieri per la rotonda al curvone del Giro dell’Ora sono ufficialmente partiti e si apprestano ad entrare nel vivo. «I lavori svolti in autunno per lo spostamento dei sottoservizi da parte di Smat e Enel erano propedeutici al cantiere Anas, partito da dieci giorni - spiega il vicesindaco Silvano Barella - È dal 2009 che è partito l’iter, dopo molti incidenti mortali, poi finalmente l’Anas ha acconsentito ai lavori». Il cantiere dovrebbe durare all’incirca quattro o cinque mesi, compatibilmente con le condizioni atmosferiche dei prossimi mesi: oltre alla rotonda in sé, ci saranno anche diversi lavori di illuminazione. A lavori conclusi, dovrebbe migliorare la viabilità e, in teoria, saranno ridotti i rischi per la circolazione. Infatti si tratta di uno snodo che come...

su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021