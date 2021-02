Sorpresa, il deserto del Sahara arriva in pista

Che i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale terrestre stiano accelerando in questi ultimi anni, portando a fenomeni sempre più estremi, è un dato di fatto. Meno normale è passeggiare sulle piste o sui percorsi per ciaspole e scialpinistici, in un tranquillo primo sabato di ritorno alla zona gialla, e ritrovarsi improvvisamente catapultati in un’atmosfera surreale, da “Mille e una notte” più che da diorama alpino. Il cielo latteo e anche il fondo innevato che diventano di un colore arancio vivo non sono proprio uno spettacolo così comune in montagna e le immagini scattate da sciatori ed escursionisti hanno iniziato a fare il giro dei social e del web nella mattinata di sabato...

Su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021