W l'ironia: le tre menti creative dietro i meme valsusini

Chi sono i gestori di “Val Süsa tropp’ tumblr” non saremo noi a svelarvelo: anonimato garantito. Vi basti sapere (e forse non l’avreste detto) che si tratta di tre ragazze. Tre studentesse universitarie, tre amiche “storiche”, un collettivo di menti creative e ironiche che una sera del luglio 2016, per gioco, ha deciso di mettersi a sfornare meme. Definizione, per i meno avvezzi: contenuti digitali fatti di immagini con brevi didascalie ad effetto, destinati solitamente a suscitare umorismo. Quelli che vediamo scorrere sui social network, che inondano le chat di whatsapp, che in un amen diventano virali. Sono la nuova frontiera della comunicazione: ormai anche la propaganda politica si fa più con i meme che nei tradizionali comizi. Loro però, le nostre eroine...

su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021