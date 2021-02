Domani i funerali di Cala Cimenti e Patrick Negro

Si svolgeranno domani, giovedì 11 febbraio, i funerali di Cala Cimenti e Patrick Negro, morti sotto la valanga staccatasi lunedì tra la Cima Bosco e il colle Chalvet, in un canalone ai piedi del monte Furgon. Le esequie di Patrick “Sherpa” Negro, che lavorava nel settore sportivo della Sestrieres e che aveva fatto parte del Soccorso alpino, si svolgeranno in forma privata alle 10 a Pomaretto, in val Germanasca. Questa sera, alle 19 nella chiesa parrocchiale di Villarbasse, sarà recitato il rosario. Domani mattina, alle 8,45, saluto a Cala presso l’ospedale di Susa: il rito funebre è invece previsto alle 15 presso la chiesa di S.Restituto, a Sauze di Cesana. Al termine della cerimonia la salma partirà alla volta del tempio crematorio di Piscina. «Sappiamo che in tanti vorrete essere presenti e facciamo appello alla responsabilità degli appassionati di montagna nell’evitare di accalcarci - affermano i famigliari di Cala Cimenti nel loro appello su facebook - Se volete, anzi dovete, portate una birra o del vino per fare un brindisi tutti insieme fuori dalla chiesa».

Intanto a Pragelato, dove Patrick Negro e Cala Cimenti risiedevano, è lutto cittadino. «È una grave tragedia per l’intera comunità̀ - spiega il primo cittadino pragelatese Giorgio Merlo - La notizia della scomparsa dei due alpinisti ha raggelato il paese. Carlo Alberto Cimenti è stato definito più volte una ‘leggenda dell’alpinismo’. Uno degli alpinisti professionisti molto noto nel settore e conosciuto in tutto il mondo. E Patrick Negro era una persona molto nota nel paese per la sua storica dedizione al volontariato, dal 118 al Soccorso alpino, e grande esperto nel mondo dello sci. Per questo abbiamo deciso di indire il lutto cittadino». «Tutta la comunità del Sestriere e dell’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea è sotto shock per questa tragica notizia che ci ha davvero colti all’improvviso - commenta il sindaco del Colle Gianni Poncet - Piangiamo due persone davvero eccezionali che vivevano per la montagna. Esprimiamo le più sentite condoglianze alle famiglie toccate da quest’immane tragedia. Nel giorno dei funerali, domani, oltre a Pragelato, anche il Comune di Sestriere proclamerà una giornata di lutto cittadino».