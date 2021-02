Gli ambientalisti chiedono la testa di Deidier

Si alzano i toni dopo le dichiarazioni polemiche di Mauro Deidier, presidente del Parco Alpi Cozie, nei confronti del progetto WolfAlps. A scendere in campo sono le associazioni ambientaliste. Su tutte, Pro Natura Piemonte, che per voce di Mario Cavargna e Emilio Delmastro, presidente e segretario, chiede a Fabio Carosso, assessore ai Parchi della Regione Piemonte, la revoca del presidente Deidier per «eccesso di potere» e la conseguente nomina di un nuovo presidente. Pro Natura cita «l’assurda vicenda che sta interessando il Parco naturale regionale Alpi Cozie a seguito delle dichiarazioni diffuse dal presidente Mauro Deidier a proposito del progetto “Life Wolfalps Eu” che interessa vari parchi piemontesi e di cui è capofila il Parco delle Alpi Marittime...

su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021