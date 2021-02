Novalesa, adesso Lorenzo Bernard sfida anche l'Atalanta

C’è anche un valsusino, Lorenzo Bernard, 23enne ragazzone di Novalesa, che parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 nel quattro con pararowing, nei finalisti delle votazioni degli Italian Sportrait Awards che ritornano anche quest’anno per dare rilievo ai protagonisti italiani dello sport mondiale. Insieme allo squadrone a trazione novalicense in lizza tutti i nomi più famosi dello sport azzurro, da Sofia Goggia a Marta Bassino, passando per Gregorio Paltrinieri e l’Atalanta...

Su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021