Sauze di Cesana: l'ultima salita di Cala Cimenti e Patrick Negro

S.Restituto è proprio lì davanti a quel largo spartiacque fra le valli Argentera e Thuras, che proseguendo verso a Sud si fa più snello e aguzzo, dove lunedì Cala Cimenti e Patrick Negro hanno incontrato il loro destino. Un gioiello dell’architettura sacra dell’alta valle, per giunta, ieri pomeriggio, baciato da un bel sole primaverile. Ma qui, a calpestare la neve che si sta sciogliendo velocemente, non ci sono molti sorrisi, che pure una giornata così tersa dovrebbe portare con sè. Il mondo della montagna si è fermato per tributare l’ultimo omaggio a Cala Cimenti, una delle sue icone recenti. Uno “forte”, molto “forte”, come dimostrano senza tema di smentita la salita al Nanga Parbat e la successiva discesa con gli sci e il salvataggio del compagno di cordata Francesco Cassardo nella discesa dal Gasherbrum VII, ma che sapeva conquistare tutti con quella spontaneità che a volte non si riscontra in personaggi di tale livello tecnico...

Su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021