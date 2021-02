Avigliana, sul lago arriva il raro pollo sultano

Ha già fatto perdere le sue tracce, l’esemplare di pollo sultano di Allen avvistato la settimana scorsa sul lago Piccolo. Si tratta di un uccello africano, tipico delle regioni a sud del Sahara, molto raro in Europa. «È una specie tipica dell’Africa sud sahariana e del Madagascar, dove è stanziale, ma può compiere migrazioni intra-africane legate alle stagioni delle piogge. La sua presenza in Nord Africa e Europa è accidentale: dal 1857 ad oggi sono state segnalate solo nove osservazione in Italia, due nel Lago di Massaciucoli in provincia di Lucca, le altre più recenti in Sicilia e Sardegna», spiega Valentina Mangini, guardiaparco del Parco naturale dei Laghi di Avigliana...

Su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!