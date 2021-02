Salbertrand: due morti nel mega-tamponamento sull'A32

Ci vorranno ancora diversi giorni per riuscire a ricostruire nei particolari la dinamica del maxi tamponamento che sabato scorso ha coinvolto almeno 25 veicoli, causato due vittime e una trentina di feriti. Dopo il super lavoro che sabato si è protratto fino a tarda sera, gli agenti della polizia stradale di Susa stanno raccogliendo le testimonianze dei numerosi automobilisti rimasti intrappolati nel tratto di strada che precede la galleria Serre la Voute, al confine tra Exilles e Salbertrand. Da capire come sia partita, poco dopo le 10, la carambola che si è verificata in una manciata di minuti. Al momento la temperatura era di - 5° e il fondo stradale del viadotto teatro della tragedia, particolarmente esposto all’effetto del vento gelido, pare fosse decisamente scivoloso. In quello stesso tratto, anni fa, un tir andò a sfondare il guard-rail precipitando per diversi metri...

Su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021