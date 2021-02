Susa, nasce il comitato pro ospedale e servizi territoriali

L'ospedale di Susa ha dimostrato, proprio in questi giorni, con il grande lavoro effettuato in occasione del mega tamponamento sull'autostrada del Frejus di sabato, di essere un presidio fondamentale, sotto certi aspetti, per la nostra zona. Ha perso il punto nascite e c'è stata, ultimamente, una “fuga” di medici dal reparto di medicina, ma la valle non può prescindere dal suo storico presidio di corso Inghilterra. Ne sono sono consapevoli i fondatori del nuovo Comitato a sostegno dell'ospedale di Susa e dei servizi territoriali, presentato ieri pomeriggio nella sala consiliare del municipio cittadino.

«Siamo un gruppo apartitico e senza fini di lucro, formato da cittadine e cittadini a cui sta a cuore la sanità pubblica e il nostro territorio - spiega una delle fondatrici, Stefania Batzella - L’idea di riunirci in un comitato nasce dalla voglia di renderci utili e di impegnarci a sostegno e a supporto dell’ospedale di Susa e dei servizi sanitari territoriali. Il nostro è un piccolo ospedale di montagna che copre una valle di oltre 90mila abitanti: proprio per questo ci sta a cuore che venga valorizzato al meglio, anche considerando che, negli ultimi anni, è stato fortemente penalizzato con la chiusura di alcuni servizi e la classificazione dello stesso da “ ospedale territoriale” in “ospedale di area disagiata”. In quest’anno difficile abbiamo riflettuto a lungo: tutte e tutti abbiamo compreso l’importanza della salute e della fatica e dell’impegno degli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea per garantirci l’assistenza e la cura di cui abbiamo bisogno; abbiamo inoltre capito l’importanza di avere sempre attivi dei servizi funzionanti. Dobbiamo essere orgogliosi di come il nostro ospedale ha gestito l’emergenza sanitaria in corso; mai come ora, dunque, è importante avere un ospedale e dei servizi sul territorio che funzionino al meglio e che vengano sempre più valorizzati».

Servizio su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021