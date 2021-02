Addio Luigi Pognant Gros, cuore della comunità sangioriese

S.Giorio ha detto addio, ieri pomeriggio, a Luigi Pognant Gros, conosciuto in paese come Luigi della Carmelina, scomparso all’età di 71 anni. E mai come in questo caso il detto comune “lascia un grande vuoto in paese” è corrispondente alla realtà. Luigi Pognant Gros era infatti una delle colonne dell’associazionismo sangioriese, un vero e proprio simbolo di come si possa trasformare una vita non certo ricca di fortuna in servizio gratuito e incondizionato per il proprio paese...

Su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021