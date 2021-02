Positivi in lieve crescita, ma l’aumento è tutto in cintura sud (+17,35%)

di MARCO GIAVELLI

In attesa di sapere, oggi, se il Piemonte resterà in “zona gialla” per la quarta settimana consecutiva (scenario dato per possibile ieri dal governatore Cirio), o se tornerà in arancione, in valli e cintura la crescita dei casi positivi continua per la seconda settimana di fila, ma rimane lieve e comunque circoscritta: l’incremento si attesta al +5,47 per cento per un totale di 1408 infetti, 73 in più di sette giorni fa, ma è praticamente tutto concentrato in cintura sud. Nelle restanti macro-aree i dati sono pressoché stabili, con incrementi minimi o addirittura in lieve diminuzione.

Una buona notizia, se contiamo che questa settimana sono pienamente visibili gli effetti della “zona gialla” scattata dal 1° febbraio, che dureranno ancora almeno per le prossime due settimane. L’unica “variante” del virus ad essersi per ora affacciata sul Piemonte sembra essere quella inglese: non è dato sapere se si sia diffusa anche in cintura sud, certo è che per la seconda settimana l’aumento dei casi è significativo. Secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, i positivi sono 487 (+72) con un rialzo del 17,35 per cento: Piossasco 137 (+27), Orbassano 101 (+9), Rivalta 92 (+7), Volvera 61 (+18), Bruino 50 (+13), Beinasco 46 (-2).

In cintura ovest, invece, la situazione è praticamente stabile con 587 casi (+9) e un aumento dell’1,56 per cento: Collegno 188 (+5), Rivoli 131 (+8), Grugliasco 117 (-16), Pianezza 50 (+3), Alpignano 48 (+6), Buttigliera 26 (-5), Rosta 25 (+9), Villarbasse 2 (-1). Idem per la val Sangone, che conta 101 positivi (+1) con un incremento dell’1 per cento tondo: Giaveno 54 (-12), Trana 16 (+9), Reano 11 (+2), Coazze 9 (+5), Sangano 8 (-3), Valgioie 3 (stabile).

Chi tira di più il fiato è la valle di Susa: 233 positivi (-9) con una diminuzione del 3,72 per cento dovuta all’alta valle, dove il virus si sta progressivamente diradando. Qui i casi sono soltanto 16, sparsi in appena sette comuni mentre gli altri sette sono al momento Covid-free: Oulx 6 (+1), Bardonecchia 3 (-7), Chiomonte 3 (+1), Sauze d’Oulx 1 (stabile), Giaglione 1 (stabile), Claviere 1 (stabile), Sestriere 1 (+1), tornano a zero Exilles (-3) e Cesana (-1) che raggiungono Meana, Salbertrand, Gravere, Moncenisio e Sauze di Cesana.

Sostanzialmente stabile la bassa valle, che presenta 217 casi: Avigliana 62 (+4), Bussoleno 32 (+3), Villardora 18 (+7), Susa 15 (-10), Almese 13 (+3), Condove 11 (-2), Caselette 11 (stabile), Villarfocchiardo 8 (+7), Novalesa 6 (-11), Borgone 6 (stabile), Sant’Antonino 6 (+2), Caprie 5 (+1), Rubiana 5 (+1), Sant’Ambrogio 4 (-9), Vaie 4 (+2), Chianocco 3 (+1), San Giorio 3 (+1), Venaus 2 (stabile), Bruzolo 1 (-1), Mompantero 1 (stabile), Mattie 1 (+1), torna a zero Chiusa San Michele (-1) che si unisce a San Didero.

